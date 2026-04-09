A brincar, a brincar…

Há brincadeiras que resultam em casos sérios e outras que nem tanto, mas acabam por dar que falar, nem que seja nas omnipresentes redes sociais. Foi o que aconteceu com uma publicação na página do Facebook do Vitória de Santarém no dia 1 de Abril. Rezava a mensagem que a sede do clube tinha fechado portas devido aos estragos causados pelas intempéries, nomeadamente na cobertura das instalações do clube, no antigo jardim de infância do Sacapeito, apresentando fotografias elucidativas e verdadeiras. Dias depois, o clube esclareceu, por duas vezes, que a publicação do dia das mentiras não tinha “qualquer relação com a realidade”. E acrescentava que, apesar dos danos causados pelas intempéries, existia já o compromisso da Câmara de Santarém, proprietária do espaço, em apoiar as obras de reconstrução. Mentira e desmentidos depois, juntou-se à liça o vereador do PS Pedro Ribeiro, desta vez algo desfasado no tempo, a aproveitar a situação para mandar mais umas ferroadas no Facebook à gestão PSD na câmara. Um fartote de mensagens que lançou a confusão e demonstrou que até o dia das mentiras serve de pretexto para mostrar serviço e fazer política….