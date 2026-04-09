Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-04-2026 07:00
Albuquerque ouviu falar em “novo ciclo” e agarrou-se à enxada
- foto DR
Não será difícil imaginar o sobressalto de Luís Albuquerque quando ouviu o seu camarada João Moura anunciar, com a prepotência de quem já encomendou a faixa, que Ourém precisava de um “novo ciclo”.
Não será difícil imaginar o sobressalto de Luís Albuquerque quando ouviu o seu camarada João Moura anunciar, com a prepotência de quem já encomendou a faixa, que Ourém precisava de um “novo ciclo”, quando ao executivo municipal ainda faltam quase quatro anos de mandato para cumprir. Na política, a ambição nasce mais depressa do que a erva em Abril. Dito isto, é bem possível que, por um segundo, tenha passado pela cabeça de Luís Albuquerque assentar uma traulitada em João Moura…sem violência física, pois está claro.
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