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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-04-2026 18:00

Ideia mal parida!

Ideia mal parida!
- foto O MIRANTE
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Com as urgências de ginecologia do Hospital Vila Franca de Xira fechadas, uma grávida não aguentou tempo suficiente a semana passada para conseguir chegar ao Hospital de Loures e teve a criança no quartel dos Bombeiros de Vila Franca de Xira.

Com as urgências de ginecologia do Hospital Vila Franca de Xira fechadas, uma grávida não aguentou tempo suficiente a semana passada para conseguir chegar ao Hospital de Loures e teve a criança no quartel dos Bombeiros de Vila Franca de Xira, depois de, alegadamente, lhe terem dito no hospital da cidade que tinha de ir parir a Loures. A criança acabou por nascer numa ambulância em pleno quartel e o Hospital de VFX acabou por receber a mãe e a criança na mesma, depois do parto, para ser observada. Esta situação reflecte o ridículo de toda esta situação, fruto de uma ideia do Governo que foi, realmente, muito mal parida. E, se a moda pega, vamos ter um corrupio de grávidas à porta do quartel dos soldados da paz em VFX.

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