Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-04-2026 10:00
Santos da casa…
- foto O MIRANTE
Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, vários moradores do Alto do Vale, na freguesia de Vale de Santarém, pediram a palavra no período destinado ao público para se queixarem do mau estado das estradas e passeios que servem as suas residências.
Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, vários moradores do Alto do Vale, na freguesia de Vale de Santarém, pediram a palavra no período destinado ao público para se queixarem do mau estado das estradas e passeios que servem as suas residências. O presidente da autarquia, João Leite (PSD), que reside na freguesia, bem rebateu as acusações de que a câmara se tem esquecido do Vale de Santarém, lembrando que no último ano foram ali investidos mais de 400 mil euros só no arranjo de vias, mas a verdade é que ficou a pairar aquela sensação de que santos da casa, por vezes, demoram mais tempo a fazer milagres….
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