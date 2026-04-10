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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-04-2026 07:00

A doença e o remédio...

A doença e o remédio...
- Foto CM Vila Franca de Xira
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O concelho de Vila Franca de Xira teve uma semana em grande na Assembleia da República.

O concelho de Vila Franca de Xira teve uma semana em grande na Assembleia da República. Primeiro, quando os autarcas servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira entregaram as 12 mil assinaturas contra o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia do hospital, situação que vai forçar a que o assunto seja discutido no Parlamento. Depois, como nem tudo são problemas, a câmara esteve a promover a campanha de gastronomia dedicada ao sável, com provas de vinhos incluídas, como forma de valorizar e dar a conhecer aos deputados essa tradição gastronómica e cultural do concelho. As provas de vinhos podem não resolver o problema das urgências no imediato, mas talvez ajudem a anestesiá-lo!.

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