Agora é que é!

Na mesma semana em que a comunidade de A-dos-Melros se queixa de estar há quatro anos sem ver um cêntimo de ninguém para reparar os prejuízos nas casas da aldeia.

Na mesma semana em que a comunidade de A-dos-Melros se queixa de estar há quatro anos sem ver um cêntimo de ninguém para reparar os prejuízos nas casas da aldeia - que muitos dizem ter tido origem nos rebentamentos da pedreira explorada pela Cimpor - a empresa cimenteira emitiu um comunicado a dizer que implementou no terreno uma nova máquina de extracção que promete fazer menos ruído e vibrações. A ver vamos se é desta que o problema fica sanado, ou se é apenas mais um paliativo para indígena ver....