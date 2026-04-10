Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-04-2026 21:00
Agora é que é!
- Foto Cimpor
Na mesma semana em que a comunidade de A-dos-Melros se queixa de estar há quatro anos sem ver um cêntimo de ninguém para reparar os prejuízos nas casas da aldeia.
Na mesma semana em que a comunidade de A-dos-Melros se queixa de estar há quatro anos sem ver um cêntimo de ninguém para reparar os prejuízos nas casas da aldeia - que muitos dizem ter tido origem nos rebentamentos da pedreira explorada pela Cimpor - a empresa cimenteira emitiu um comunicado a dizer que implementou no terreno uma nova máquina de extracção que promete fazer menos ruído e vibrações. A ver vamos se é desta que o problema fica sanado, ou se é apenas mais um paliativo para indígena ver....
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