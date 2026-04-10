uma parceria com o Jornal Expresso
10/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-04-2026 18:00

Invasão domiciliária

Invasão domiciliária
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foram surpreendidos, nas últimas semanas, com a visita indesejada de vespas velutinas (asiáticas).

Os moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foram surpreendidos, nas últimas semanas, com a visita indesejada de vespas velutinas (asiáticas). Os insectos entram pelas janelas e, uma vez dentro de casa, é praticamente impossível não os matar, mesmo que seja contra-indicado. O problema é que nem sempre se sabe onde estão os ninhos; ou seja, resta às pessoas arranjar estratégias para combater as vespas. Já não bastava o aumento do preço dos combustíveis, a inflação e o lixo e monos acumulados nos contentores: agora juntaram-se as vespas para moer o juízo aos fregueses.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região