Invasão domiciliária

Os moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foram surpreendidos, nas últimas semanas, com a visita indesejada de vespas velutinas (asiáticas). Os insectos entram pelas janelas e, uma vez dentro de casa, é praticamente impossível não os matar, mesmo que seja contra-indicado. O problema é que nem sempre se sabe onde estão os ninhos; ou seja, resta às pessoas arranjar estratégias para combater as vespas. Já não bastava o aumento do preço dos combustíveis, a inflação e o lixo e monos acumulados nos contentores: agora juntaram-se as vespas para moer o juízo aos fregueses.