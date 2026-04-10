Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-04-2026 18:00
Invasão domiciliária
- foto O MIRANTE
Os moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foram surpreendidos, nas últimas semanas, com a visita indesejada de vespas velutinas (asiáticas).
Os moradores da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foram surpreendidos, nas últimas semanas, com a visita indesejada de vespas velutinas (asiáticas). Os insectos entram pelas janelas e, uma vez dentro de casa, é praticamente impossível não os matar, mesmo que seja contra-indicado. O problema é que nem sempre se sabe onde estão os ninhos; ou seja, resta às pessoas arranjar estratégias para combater as vespas. Já não bastava o aumento do preço dos combustíveis, a inflação e o lixo e monos acumulados nos contentores: agora juntaram-se as vespas para moer o juízo aos fregueses.
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