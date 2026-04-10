Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-04-2026 10:00
Um mal nunca vem só
- foto O MIRANTE
Os depósitos ilegais de lixo na Verdelha do Ruivo, em Vialonga, continuam a crescer e ultimamente até automóveis por ali param, fazendo lembrar uma sucateira ilegal.
Os depósitos ilegais de lixo na Verdelha do Ruivo, em Vialonga, continuam a crescer e ultimamente até automóveis por ali param, fazendo lembrar uma sucateira ilegal. A este ritmo ainda nasce ali um mini-aterro sanitário. Como se o que já existe em Mato da Cruz, ali não muito longe, não fosse já uma dor de cabeça....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1765
08-04-2026
Capa Vale Tejo
08-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região