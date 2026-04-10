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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-04-2026 10:00

Um mal nunca vem só

Um mal nunca vem só
- foto O MIRANTE
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Os depósitos ilegais de lixo na Verdelha do Ruivo, em Vialonga, continuam a crescer e ultimamente até automóveis por ali param, fazendo lembrar uma sucateira ilegal.

Os depósitos ilegais de lixo na Verdelha do Ruivo, em Vialonga, continuam a crescer e ultimamente até automóveis por ali param, fazendo lembrar uma sucateira ilegal. A este ritmo ainda nasce ali um mini-aterro sanitário. Como se o que já existe em Mato da Cruz, ali não muito longe, não fosse já uma dor de cabeça....

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