Amnésia selectiva? Oportunismo eleitoral?

O vereador da CDU na Câmara de Azambuja, António Torrão, foi o único a votar contra uma proposta relacionada com a abertura do concurso público para a criação de duas Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo C, ou seja, de gestão privada, num concelho onde mais de 90% não tem médico de família. O voto contra, justificou, “é um protesto claro pelo caminho que o Governo segue na estratégia de desresponsabilização do Estado, na privatização da saúde e no negócio da doença”. Uma posição alinhada com a ideologia do partido que representa mas não tão alinhada com declarações que deu à comunicação social durante a campanha eleitoral, onde disse que se for preciso apoiar esse modelo para garantir cuidados às pessoas apoiaria, porque primeiro estão os munícipes e não o PCP. Estará o ex-presidente de Junta de Aveiras de Cima com algum tipo de amnésia selectiva ou as declarações de campanha foram puro marketing eleitoral?.