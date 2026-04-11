Painéis há muitos!

Alhandra tem sido notícia nas últimas semanas depois da polémica permissão da junta de freguesia que abriu a porta a uma empresa para poder ocupar metade de dois passeios com painéis publicitários. A questão veio levantar um debate sobre as ocupações selvagens dos passeios e há até quem ache que os carros que vão estando estacionados em cima do passeio também contam para a equação do problema. O Cavaleiro Andante compreende, mas é algo completamente diferente. Se no caso dos painéis publicitários a culpa parece ser da junta de freguesia, que não soube acautelar os interesses da comunidade; no caso dos automóveis a ocupação advém de outros fenómenos: os da falta de educação, da falta de fiscalização da PSP e de ausência de alternativas para estacionar sem ter de andar mais de um quilómetro a pé....