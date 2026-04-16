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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-04-2026 07:00

Cartágua no olho do furacão

Cartágua no olho do furacão
- foto O MIRANTE
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Cartágua continua no olho do furacão e já não há autarca no concelho do Cartaxo que não lhe queira pôr a “mão em cima”.

A Cartágua continua no olho do furacão e já não há autarca no concelho do Cartaxo que não lhe queira pôr a “mão em cima”. A empresa, que pelos vistos consegue complicar até o simples acto de ligar uma casa ao saneamento, voltou a dar provas de uma incompetência técnica digna de estudo de caso. Em Casais Lagartos, um morador viu-se impedido de ligar a habitação à rede pública porque alguém achou boa ideia instalar uma caixa de esgoto com profundidade de brinquedo. Primeiro dizem que dá, depois dizem que já não dá, e no fim apresentam a conta ao munícipe, como se o erro viesse de casa. É o costume: fazem mal, corrigem pior e ainda querem cobrar pela trapalhada.

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