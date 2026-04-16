Os bombos da festa

No último fim de semana os bombos ouviram-se nas ruas de Castanheira do Ribatejo quando a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da terra realizou o seu terceiro desfile de fanfarras, evento inserido nas comemorações dos 50 anos da corporação. A presidente da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Florinda Roque, também esteve presente e até com direito a discurso. O Cavaleiro Andante aplaude que a autarca comece a dar nas vistas - para não a acusarem de nunca aparecer nos eventos públicos que vão acontecendo pelo concelho - mas se ao menos fosse tão expedita a solucionar problemas da freguesia como é a discursar, alguns problemas já estariam resolvidos. Os donos da Farmácia Tejo que o digam, por exemplo, que há meses convivem com lixo à sua porta....