Os livros que nos inspiram...

Na última semana o presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Carlos Gonçalves, participou numa actividade de um agrupamento de escolas da cidade, intitulado “Ando a ler”, que também contou com a participação de vários professores e alunos. Cada um dos presentes partilhou a obra que anda de momento a ler e, desta forma, foi possível homenagear a leitura e, por sua vez, divulgar géneros literários distintos: poesia, literatura fantástica, romance, literatura juvenil e banda desenhada. Com os meses atribulados que se têm vivido para constituir executivo na freguesia, terá Carlos Gonçalves levado uma cópia do orçamento da junta, o “Monte dos Vendavais” ou a “Arte da Guerra”?.