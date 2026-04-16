Rui Anastácio é mais empresário do que autarca

Rui Anastácio vai dando sinais de que usa a cadeira da presidência como quem gere uma das suas empresas. O problema é que uma autarquia não é uma sociedade por quotas nem um gabinete de negócios onde se contrata depressa, se explica depois e se espera que o povo seja ignorante o suficiente para não perceber as suas intenções. O caso do contrato com a empresa da ex-vereadora Marlene Carvalho (ver página 9 desta edição) mostrou isso mesmo. Pode haver legalidade, pode haver competência, mas quando falta sentido ético e prudência política cai tudo por terra. O Cavaleiro Andante deixa aqui um conselho para o empresário/autarca: Na política local não basta fazer contas, é preciso perceber o efeito que certas decisões têm na confiança das pessoas. Quem governa uma câmara tem de ser sério, não basta parecer.