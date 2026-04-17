Bendito Torrão entre as mulheres

Se nos tempos, não muito distantes, em que era presidente da Junta de Aveiras de Cima era comum andar ladeado pelas meninas bonitas do concurso de Rainha das Vindimas, nesta edição da Ávinho, António Torrão (PCP), surpreendeu a posar com duas eleitas do executivo camarário e Assembleia Municipal de Azambuja pelo partido Chega.

Se nos tempos, não muito distantes, em que era presidente da Junta de Aveiras de Cima era comum andar ladeado pelas meninas bonitas do concurso de Rainha das Vindimas, nesta edição da Ávinho, António Torrão (PCP), surpreendeu a posar com duas eleitas do executivo camarário e Assembleia Municipal de Azambuja pelo partido Chega. O trio fez pose e esboçou o seu melhor sorriso ao anúncio do disparo fotográfico do Cavaleiro Andante, comprovando que não confunde política com amizade ou, vá, boas maneiras. Além do mais, já se sabe que na Festa do Vinho e das Adegas impera o lema: partidos, partidos, brindes à parte!.