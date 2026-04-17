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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-04-2026 10:00

O mundo virado do avesso

O mundo virado do avesso
- Foto JF Vila Franca de Xira
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O mundo em que vivemos está cada vez mais virado do avesso. Se dúvidas houvesse que vivemos um período de retrocesso civilizacional, aqui fica mais uma foto para servir de prova.

O mundo em que vivemos está cada vez mais virado do avesso. Se dúvidas houvesse que vivemos um período de retrocesso civilizacional, aqui fica mais uma foto para servir de prova. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira realizou na última semana uma acção pedagógica e ambiental nas escolas básicas da freguesia, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, e tirou imensas fotos para celebrar com os mais pequenos. Só que em vez de aparecer um grupo de crianças sorridentes foi publicada uma foto de grupo com as crianças de rostos tapados por bonecos em forma de árvore. Mas, enfim, pelo menos não foi tão mau como fez a Junta de Alhandra em Março de 2024, quando meteu um grupo de crianças de costas para a objectiva e a olhar para um camião dos bombeiros. Aqui ao menos dá para distinguir quem é quem pela cor da t-shirt!.

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