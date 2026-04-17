Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-04-2026 18:00
Parabéns à ministra, mas faltou acender a vela
- foto DR
No meio de tanta assinatura, tanto protocolo, tanto aperto de mão e tanto discurso sobre o futuro do Tejo, os autarcas da região ainda arranjaram tempo e boa disposição para cantar os parabéns à ministra do Ambiente.
No meio de tanta assinatura, tanto protocolo, tanto aperto de mão e tanto discurso sobre o futuro do Tejo, os autarcas da região ainda arranjaram tempo e boa disposição para cantar os parabéns à ministra do Ambiente. O único pormenor que falhou foi a vela. Ninguém se lembrou de a acender, talvez por excesso de zelo ambiental ou para não haver fumo a mais num assunto que pode não passar de mais uma promessa.
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