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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-04-2026 18:00

Parabéns à ministra, mas faltou acender a vela

Parabéns à ministra, mas faltou acender a vela
- foto DR
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No meio de tanta assinatura, tanto protocolo, tanto aperto de mão e tanto discurso sobre o futuro do Tejo, os autarcas da região ainda arranjaram tempo e boa disposição para cantar os parabéns à ministra do Ambiente.

No meio de tanta assinatura, tanto protocolo, tanto aperto de mão e tanto discurso sobre o futuro do Tejo, os autarcas da região ainda arranjaram tempo e boa disposição para cantar os parabéns à ministra do Ambiente. O único pormenor que falhou foi a vela. Ninguém se lembrou de a acender, talvez por excesso de zelo ambiental ou para não haver fumo a mais num assunto que pode não passar de mais uma promessa.

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