Parabéns à ministra, mas faltou acender a vela

No meio de tanta assinatura, tanto protocolo, tanto aperto de mão e tanto discurso sobre o futuro do Tejo, os autarcas da região ainda arranjaram tempo e boa disposição para cantar os parabéns à ministra do Ambiente.

No meio de tanta assinatura, tanto protocolo, tanto aperto de mão e tanto discurso sobre o futuro do Tejo, os autarcas da região ainda arranjaram tempo e boa disposição para cantar os parabéns à ministra do Ambiente. O único pormenor que falhou foi a vela. Ninguém se lembrou de a acender, talvez por excesso de zelo ambiental ou para não haver fumo a mais num assunto que pode não passar de mais uma promessa.