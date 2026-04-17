Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-04-2026 07:00
Parece mentira...
- foto O MIRANTE
Um homem obrigava a namorada, em Santarém, a ajudá-lo a roubar carros na cidade senão agredia-a com murros e bofetadas.
Um homem obrigava a namorada, em Santarém, a ajudá-lo a roubar carros na cidade senão agredia-a com murros e bofetadas. Acabou detido pela GNR a 1 de Abril. É certo que nessa data se assinala o dia das mentiras, mas para este artista o 1 de Abril foi bem real....
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