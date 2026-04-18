O concelho de Azambuja, no que toca a alguns assuntos, parece um relógio parado no tempo. Daqueles que está lá por casa a ganhar pó, esquecido em cima de uma prateleira qualquer à espera que alguém se lembre de o resgatar. Para melhor explicar esta analogia - que pode vir a ser motivo de azia - basta pensar em assuntos como o alargamento do cemitério de Tagarro, que anda num impasse crónico devido a um privado que se apropriou de terreno municipal; ou do ainda encerrado restaurante do Valverde, que foi concessionado pelo município em 2022 prometendo torricado e lapardana, mas cujo concessionário ainda deve andar à pesca do bacalhau. Perante tal marasmo impõe-se a questão: é preciso mudar a pilha ou o aparelho está tão gasto que já não tem salvação?.