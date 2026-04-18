uma parceria com o Jornal Expresso
18/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-04-2026 18:00

Está o baile armado

Está o baile armado
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na última reunião de câmara de Santarém ouviram-se algumas expressões pouco habituais, durante a discussão que envolveu o presidente João Leite (PSD) e o vereador da oposição Pedro Ribeiro (PS) sobre a eventual universidade politécnica do Ribatejo.

Na última reunião de câmara de Santarém ouviram-se algumas expressões pouco habituais, durante a discussão que envolveu o presidente João Leite (PSD) e o vereador da oposição Pedro Ribeiro (PS) sobre a eventual universidade politécnica do Ribatejo. O autarca socialista sugeriu que João Leite anda a querer colher louros políticos sobre uma matéria em que não tem competência decisora; e o presidente recorreu de memória ao dicionário para classificar Pedro Ribeiro como “um embaixador do pessimismo e do bota-abaixo” que “anda sistematicamente a puxar Santarém para baixo” e “tem uma nuvem negra a pairar” sobre a cabeça. O Cavaleiro Andante ouviu, registou e concluiu que o ambiente quezilento dos tempos que vivemos está a alastrar rapidamente e já subiu a escadaria que dá acesso á sala de sessões da Câmara de Santarém. E ainda a procissão vai no adro….

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região