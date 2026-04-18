Está o baile armado

Na última reunião de câmara de Santarém ouviram-se algumas expressões pouco habituais, durante a discussão que envolveu o presidente João Leite (PSD) e o vereador da oposição Pedro Ribeiro (PS) sobre a eventual universidade politécnica do Ribatejo. O autarca socialista sugeriu que João Leite anda a querer colher louros políticos sobre uma matéria em que não tem competência decisora; e o presidente recorreu de memória ao dicionário para classificar Pedro Ribeiro como “um embaixador do pessimismo e do bota-abaixo” que “anda sistematicamente a puxar Santarém para baixo” e “tem uma nuvem negra a pairar” sobre a cabeça. O Cavaleiro Andante ouviu, registou e concluiu que o ambiente quezilento dos tempos que vivemos está a alastrar rapidamente e já subiu a escadaria que dá acesso á sala de sessões da Câmara de Santarém. E ainda a procissão vai no adro….