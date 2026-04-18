Paulo Fonseca saiu da sombra

Paulo Fonseca foi um dos políticos mais poderosos do distrito de Santarém no século XXI. Líder distrital do PS, deputado, governador civil, presidente da Câmara de Ourém, construiu um percurso que encalhou quando a explosiva mistura entre política e negócios deu para o torto e se viu obrigado a sair da arena política (como aconteceu mais tarde, aliás, com o seu camarada e conterrâneo António Gameiro). Já lá vai quase uma década de pousio e Paulo Fonseca tem levado uma vida discreta. Tão discreta que o Cavaleiro Andante, que tem uma costela saudosista, não pode deixar de partilhar a surpresa que sentiu por o ter visto de regresso a eventos públicos na cidade de Santarém, onde assentou arraiais há alguns anos. A última aparição foi na apresentação do livro de Miguel Carvalho sobre o Chega, na Casa do Brasil. Será que Fonseca está a preparar um regresso à política activa? Ou trata-se apenas de necessidade de arejar e espairecer depois de tanto tempo na sombra?.