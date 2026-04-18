Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-04-2026 21:00
Quando os EX aparecem, o lixo vem sempre à tona
- foto O MIRANTE
Quem viu Alexandre Pires entrar na reunião de câmara de Alcanena para pedir contas a Rui Anastácio sobre o lixo em Minde e as refeições escolares ainda pensou que se tratava de uma reunião de família política mal resolvida. Afinal, quem já foi braço-direito e agora aparece a pedir contas dá sempre a sensação de que houve zanga daquelas feias. O que terá corrido mal entre os dois? Em política, como nos casamentos, quando um ex aparece para falar de lixo, raramente é só do lixo que se trata.
