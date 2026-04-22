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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-04-2026 13:00

A praia fluvial que Santarém vai ter…ou não

A praia fluvial que Santarém vai ter…ou não
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Na fotografia vê-se gente na areia, miúdos na água, uma esplanada à maneira…bem, um cenário que não passa de pura ficção.

Na fotografia vê-se gente na areia, miúdos na água, uma esplanada à maneira…bem, um cenário que não passa de pura ficção. Em Santarém o rio tem feito mais pela cidade do que a cidade por ele. Durante anos, a frente ribeirinha foi tratada como aquela tia pobre da família: aparece nas festas, entra na fotografia, mas ninguém a quer verdadeiramente à mesa. Fala-se agora no Parque Natura Tejo, que vai avançar neste mandato, com um investimento estimado em sete milhões de euros, passadiços, estruturas em madeira e zonas de lazer. Assim esperemos. Entretanto o Cavaleiro Andante faz a sua parte e deixa aqui um esboço para inspirar os nossos autarcas a passarem das palavras aos actos.

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