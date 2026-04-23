Alverca espacial

A cidade de Alverca, ficou a saber-se na última semana, vai entrar na corrida ao espaço, dando ainda maior ênfase à velha promessa dos políticos locais de fazer na freguesia um cluster aeronáutico.

A cidade de Alverca, ficou a saber-se na última semana, vai entrar na corrida ao espaço, dando ainda maior ênfase à velha promessa dos políticos locais de fazer na freguesia um cluster aeronáutico. Se ao primeiro olhar a corrida espacial nos leva a pensar em foguetões e cápsulas espaciais para levar o homem novamente à lua, na realidade a cidade ribatejana vai apenas produzir satélites. Já lá dizia Neil Armstrong que tudo começa com um pequeno passo. A ver vamos quão grande será o salto para a cidade….