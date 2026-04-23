Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-04-2026 18:00
Alverca espacial
- foto O MIRANTE
A cidade de Alverca, ficou a saber-se na última semana, vai entrar na corrida ao espaço, dando ainda maior ênfase à velha promessa dos políticos locais de fazer na freguesia um cluster aeronáutico.
A cidade de Alverca, ficou a saber-se na última semana, vai entrar na corrida ao espaço, dando ainda maior ênfase à velha promessa dos políticos locais de fazer na freguesia um cluster aeronáutico. Se ao primeiro olhar a corrida espacial nos leva a pensar em foguetões e cápsulas espaciais para levar o homem novamente à lua, na realidade a cidade ribatejana vai apenas produzir satélites. Já lá dizia Neil Armstrong que tudo começa com um pequeno passo. A ver vamos quão grande será o salto para a cidade….
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