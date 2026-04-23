Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-04-2026 21:00

Assembleia com medo de Ventura?

- foto O MIRANTE
O deputado do PSD Bruno Ventura, do Forte da Casa, recebeu o jornalista de O MIRANTE na Assembleia da República esta semana para falar de um conjunto de temas.

O deputado do PSD Bruno Ventura, do Forte da Casa, recebeu o jornalista de O MIRANTE na Assembleia da República esta semana para falar de um conjunto de temas. No final, quando foi preciso fotografar o eleito, o jornalista ficou a saber que não poderia tirar fotos na sala do plenário porque o pedido não foi autorizado. Tudo porque, desde 2023, quando um youtuber se lembrou de ir com um deputado da Iniciativa Liberal para o espaço insultar o então primeiro-ministro, a bronca causou mal-estar. E, na dúvida, passou toda a gente a ficar fora do espaço quando este não está em uso. É certo que por causa de uns pagam os outros, mas se os serviços da Assembleia da República não sabem distinguir um jornalista, que é regido na sua profissão por um rigoroso código deontológico, de um qualquer youtuber que diz umas graçolas nas redes sociais, muito mal vai este país e as pessoas que decidem estas trapalhadas....

