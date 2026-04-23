Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-04-2026 07:00
Assim também eu!!!
- foto O MIRANTE
A maioria AD (PSD/CDS) que governa a Câmara de Santarém esteve em peso na caminhada de 5 km da Scalabis Night Race.
A maioria AD (PSD/CDS) que governa a Câmara de Santarém esteve em peso na caminhada de 5 km da Scalabis Night Race e aqui vemos o presidente do município, João Leite, o vice Emanuel Campos, os vereadores Pedro Gouveia e Teresa Ferreira e o presidente da assembleia municipal, Gustavo Reis, todos entusiasmados antes da partida. Depois é que foram elas! De alguns, perdemos o rasto e outros foram apanhados a cortar caminho para chegar mais depressa à meta. O que trouxe à inopinada memória do Cavaleiro Andante o mandato autárquico passado, em que, na Câmara de Santarém, muitos foram os que começaram a prova e depois foram ficando pelo caminho ao longo do percurso….
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