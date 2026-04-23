Na última semana mais de um milhar de idosos do concelho de VFX participaram na Festa da Flor no Pavilhão do Cevadeiro. Uma oportunidade para conviver, reencontrar alguns amigos e ver as marchas a passar. Mas para muitos, acredita o Cavaleiro Andante, a festa vale é pela generosa almoçarada que se realizou tarde fora. Porque quem não é para comer não é para trabalhar. E sentados àquelas mesas estavam décadas e décadas de trabalho acumulado.