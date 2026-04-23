Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-04-2026 10:00
Quem não é para comer…
- Foto CM Vila Franca de Xira
Na última semana mais de um milhar de idosos do concelho de VFX participaram na Festa da Flor no Pavilhão do Cevadeiro.
Na última semana mais de um milhar de idosos do concelho de VFX participaram na Festa da Flor no Pavilhão do Cevadeiro. Uma oportunidade para conviver, reencontrar alguns amigos e ver as marchas a passar. Mas para muitos, acredita o Cavaleiro Andante, a festa vale é pela generosa almoçarada que se realizou tarde fora. Porque quem não é para comer não é para trabalhar. E sentados àquelas mesas estavam décadas e décadas de trabalho acumulado.
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