O apagão nacional ocorrido no ano passado deixou marcas na população que ficou privada de usar a Internet, as comunicações e, no fundo, muitas deixaram de poder trabalhar.

O apagão nacional ocorrido no ano passado deixou marcas na população que ficou privada de usar a Internet, as comunicações e, no fundo, muitas deixaram de poder trabalhar. O apagão foi em 2025, mas deve ter deixado marcas na Câmara de Alenquer e nos eleitos socialistas do executivo, uma vez que não respondem às perguntas dos jornalistas. Das duas uma: ou as perguntas são incómodas ou os eleitos estão ainda em modo apagão....