Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-04-2026 18:00
Apagão
- foto O MIRANTE
O apagão nacional ocorrido no ano passado deixou marcas na população que ficou privada de usar a Internet, as comunicações e, no fundo, muitas deixaram de poder trabalhar.
O apagão nacional ocorrido no ano passado deixou marcas na população que ficou privada de usar a Internet, as comunicações e, no fundo, muitas deixaram de poder trabalhar. O apagão foi em 2025, mas deve ter deixado marcas na Câmara de Alenquer e nos eleitos socialistas do executivo, uma vez que não respondem às perguntas dos jornalistas. Das duas uma: ou as perguntas são incómodas ou os eleitos estão ainda em modo apagão....
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