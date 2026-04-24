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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-04-2026 18:00

Apagão 

Apagão 
- foto O MIRANTE
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O apagão nacional ocorrido no ano passado deixou marcas na população que ficou privada de usar a Internet, as comunicações e, no fundo, muitas deixaram de poder trabalhar.

O apagão nacional ocorrido no ano passado deixou marcas na população que ficou privada de usar a Internet, as comunicações e, no fundo, muitas deixaram de poder trabalhar. O apagão foi em 2025, mas deve ter deixado marcas na Câmara de Alenquer e nos eleitos socialistas do executivo, uma vez que não respondem às perguntas dos jornalistas. Das duas uma: ou as perguntas são incómodas ou os eleitos estão ainda em modo apagão....

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