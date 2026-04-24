O triunfo das pombas sobre os falcões

Vivemos tempos conturbados e sanguinários, em que os falcões têm vindo a sobrepor-se às pombas nesta nova, estranha e perigosa ordem mundial. Mas ainda há excepções que dão alento e nos fazem acreditar num mundo melhor. Como é o caso de Santarém, onde as pombas continuam a proliferar e a ter uma vida tranquila e não há falcões, armadilhas ou qualquer outra arma de destruição maciça que os vença.