Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-04-2026 21:00
O triunfo das pombas sobre os falcões
- foto O MIRANTE
Vivemos tempos conturbados e sanguinários, em que os falcões têm vindo a sobrepor-se às pombas nesta nova, estranha e perigosa ordem mundial.
Vivemos tempos conturbados e sanguinários, em que os falcões têm vindo a sobrepor-se às pombas nesta nova, estranha e perigosa ordem mundial. Mas ainda há excepções que dão alento e nos fazem acreditar num mundo melhor. Como é o caso de Santarém, onde as pombas continuam a proliferar e a ter uma vida tranquila e não há falcões, armadilhas ou qualquer outra arma de destruição maciça que os vença.
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