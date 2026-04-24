uma parceria com o Jornal Expresso
24/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-04-2026 21:00

O triunfo das pombas sobre os falcões

O triunfo das pombas sobre os falcões
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vivemos tempos conturbados e sanguinários, em que os falcões têm vindo a sobrepor-se às pombas nesta nova, estranha e perigosa ordem mundial.

Vivemos tempos conturbados e sanguinários, em que os falcões têm vindo a sobrepor-se às pombas nesta nova, estranha e perigosa ordem mundial. Mas ainda há excepções que dão alento e nos fazem acreditar num mundo melhor. Como é o caso de Santarém, onde as pombas continuam a proliferar e a ter uma vida tranquila e não há falcões, armadilhas ou qualquer outra arma de destruição maciça que os vença.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região