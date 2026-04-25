Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-04-2026 10:00
PJ já conhece a Chamusca de olhos fechados
- foto arquivo O MIRANTE
Na Chamusca, a Polícia Judiciária já começa a conhecer os Paços do Concelho melhor do que alguns funcionários.
Na Chamusca, a Polícia Judiciária já começa a conhecer os Paços do Concelho melhor do que alguns funcionários. Vai lá, consulta processos, espreita licenciamentos…qualquer dia ainda pede cartão de residente. Desta vez, o passeio incidiu sobre o Urbanismo do tempo de Paulo Queimado, o que prova que há mandatos que acabam, mas continuam a dar trabalho. O actual presidente, Nuno Mira, prudentemente, limitou-se a dizer que a câmara está a colaborar. E faz ele muito bem, porque quando a herança é pesada o melhor é não andar a sacudi-la, não vá sair mais pó do que se esperava.
