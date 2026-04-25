uma parceria com o Jornal Expresso
25/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-04-2026 10:00

PJ já conhece a Chamusca de olhos fechados

PJ já conhece a Chamusca de olhos fechados
- foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na Chamusca, a Polícia Judiciária já começa a conhecer os Paços do Concelho melhor do que alguns funcionários.

Na Chamusca, a Polícia Judiciária já começa a conhecer os Paços do Concelho melhor do que alguns funcionários. Vai lá, consulta processos, espreita licenciamentos…qualquer dia ainda pede cartão de residente. Desta vez, o passeio incidiu sobre o Urbanismo do tempo de Paulo Queimado, o que prova que há mandatos que acabam, mas continuam a dar trabalho. O actual presidente, Nuno Mira, prudentemente, limitou-se a dizer que a câmara está a colaborar. E faz ele muito bem, porque quando a herança é pesada o melhor é não andar a sacudi-la, não vá sair mais pó do que se esperava.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região