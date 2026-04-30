A arte de cavalgar toda a sela

Na reunião da câmara do Cartaxo, a discussão sobre o Plano Municipal de Emergência acabou por se tornar num inesperado duelo equestre. Depois de o vereador Luís Albuquerque (Chega) acusar o vice-presidente de “deselegância” por o ter acusado, em sessões anteriores, de “cavalgar o populismo”, o presidente João Heitor (PSD) entrou em defesa do seu número dois e devolveu a investida com ironia, dizendo que essa até tinha sido uma descrição “simpática”, já que “para saber cavalgar é preciso conhecer, é preciso treinar, é preciso ler”. De facto, ficou a ideia de que o vereador do Chega ainda tem margem para afinar o “treino”, já que, perante a ironia e firmeza do presidente, acabou por se exaltar em vez de manter a conversa com rédea curta e evitar galopadas que podem levar a trambolhões desnecessários.