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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-04-2026 18:00

O presidente de Alcanena que se indigna por lhe pedirem contas

O presidente de Alcanena que se indigna por lhe pedirem contas
- foto O MIRANTE
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A postura do presidente da Câmara de Alcanena é politicamente desastrosa: primeiro cria o problema, depois veste a capa da vítima e acusa os outros de incendiarem a praça pública.

A postura do presidente da Câmara de Alcanena é politicamente desastrosa: primeiro cria o problema, depois veste a capa da vítima e acusa os outros de incendiarem a praça pública. Transparência não é dar conhecimento de um contrato já feito, mas sim perceber, antes de assinar, que contratar a empresa recém-criada de uma ex-
-vereadora do anterior mandato cheira mal, mesmo que esteja tudo legalmente nos trinques. Em vez de responder ao essencial, preferiu atacar a oposição e puxar fantasmas do passado. Uma prática muito comum nas pessoas autoritárias e de ego demasiado inflamado.

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