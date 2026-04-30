Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-04-2026 18:00
O presidente de Alcanena que se indigna por lhe pedirem contas
- foto O MIRANTE
A postura do presidente da Câmara de Alcanena é politicamente desastrosa: primeiro cria o problema, depois veste a capa da vítima e acusa os outros de incendiarem a praça pública.
A postura do presidente da Câmara de Alcanena é politicamente desastrosa: primeiro cria o problema, depois veste a capa da vítima e acusa os outros de incendiarem a praça pública. Transparência não é dar conhecimento de um contrato já feito, mas sim perceber, antes de assinar, que contratar a empresa recém-criada de uma ex-
-vereadora do anterior mandato cheira mal, mesmo que esteja tudo legalmente nos trinques. Em vez de responder ao essencial, preferiu atacar a oposição e puxar fantasmas do passado. Uma prática muito comum nas pessoas autoritárias e de ego demasiado inflamado.
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