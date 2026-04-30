O sol quando nasce (não) é para todos...
A sessão solene do 25 de Abril realizada no Jardim Álvaro Vidal, em Alverca, foi uma verdadeira prova de resistência para os autarcas e a população, por ter sido realizada à chapa do sol.
A sessão solene do 25 de Abril realizada no Jardim Álvaro Vidal, em Alverca, foi uma verdadeira prova de resistência para os autarcas e a população, por ter sido realizada à chapa do sol. A maioria dos convidados e de alguns eleitos refugiou-se na sombra como pôde, mas durante quase uma hora e meia todos os vereadores e os eleitos da mesa da assembleia mantiveram-se estoicamente ao sol. Todos menos o eleito do Chega, Carlos Alvarenga, que só se sentou ao sol no início e no final da sessão. Durante o resto dos discursos, o autarca entendeu levantar-se e ficar confortavelmente de pé, à sombrinha, enquanto os restantes vereadores suavam a testa ao sol. Uma prova de que o sol, quando nasce, não é para todos….