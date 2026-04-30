Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-04-2026 10:00
Sinal dos tempos
- foto O MIRANTE
António José Matos e Silvino Lúcio, sentados lado a lado como manda a liturgia institucional, decidiram que a evocação da Revolução dos Cravos não era, afinal, motivo suficiente para largar o telemóvel.
António José Matos e Silvino Lúcio, sentados lado a lado como manda a liturgia institucional, decidiram que a evocação da Revolução dos Cravos não era, afinal, motivo suficiente para largar o telemóvel. Entre uma intervenção sobre a liberdade e outra sobre a memória colectiva, na sessão evocativa da Assembleia Municipal de Azambuja, lá iam deslizando os dedos. Desconhece-se se releriam discursos históricos, consultariam efemérides ou, quem sabe, verificariam o estado da nação nas redes sociais. Dir-se-á que os tempos mudaram e que a política também cabe hoje na palma da mão e não se compadece com cravos....
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