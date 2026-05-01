Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 01-05-2026 07:00
O autarca que sabe que imigrante não é palavra de arremesso
- foto O MIRANTE
O Cavaleiro Andante reparou que, nas cerimónias oficiais do 25 de Abril no Entroncamento, Nelson Cunha distinguiu-se por ser o único que leva a mão ao peito quando toca “A Portuguesa”.
O Cavaleiro Andante reparou que, nas cerimónias oficiais do 25 de Abril no Entroncamento, Nelson Cunha distinguiu-se
por ser o único que leva a mão ao peito quando toca “A Portuguesa”. Tendo sido emigrante durante muitos anos em Inglaterra, e por isso imigrante para quem é de lá, talvez saiba que a palavra pátria pesa mais quando se olha para ela de longe, com saudades e a vida metida numa mala. Curioso é que represente o Chega, partido que tantas vezes fala dos que vêm de fora como se nunca ninguém de cá tivesse precisado de partir. Nelson Cunha, nesse gesto simples, acaba por lembrar ao seu próprio partido que emigrar não é uma teoria de comício: é necessidade e coragem.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1768
29-04-2026
Capa Vale Tejo
29-04-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região