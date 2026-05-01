Suricata toma lugar no executivo

A reunião de câmara de Salvaterra de Magos, realizada a 24 de Abril, teve uma presença inesperada e bastante atenta. Antes da intervenção por videoconferência do revisor oficial de contas da empresa pública Águas do Ribatejo, João Careca, o fundo de ecrã do computador decidiu roubar protagonismo e projectou, por cima do executivo municipal, a imagem de um suricata. A bicharada não pediu a palavra, mas ficou ali, de sentinela, como quem fiscaliza melhor do que muita gente. O Cavaleiro Andante, que não perde pitada destas aparições, ficou a pensar se a recente reunião do município com o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, não terá dado ideias mais arrojadas à autarquia. Depois de tanto se falar da Mata do Escaroupim, quem sabe se Salvaterra de Magos não estará a preparar um santuário de suricatas, com direito a observatório municipal e tudo. Pelo menos, esta já mostrou estar pronta para vigiar as contas públicas.