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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-05-2026 10:00

Abril com cravos, assobios e vaias

Abril com cravos, assobios e vaias
- foto O MIRANTE
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A sessão solene do 25 de Abril em Benavente teve cravos, discursos, democracia e uma pequena banda sonora improvisada, feita de assobios e apupos.

A sessão solene do 25 de Abril em Benavente teve cravos, discursos, democracia e uma pequena banda sonora improvisada, feita de assobios e apupos. O momento alto chegou quando a professora Cristina Brandão, representante do Chega, se atreveu a dizer que o 25 de Abril “não pertence à esquerda, não pertence ao Partido Comunista” e que a liberdade também não deve ser usada para transformar adversários em “inimigos do povo”. A plateia, onde estavam vários quadrantes políticos e muitos ouvidos sensíveis à propriedade simbólica da Revolução, respondeu com assobios - uma espontaneidade muito portuguesa quando não se gosta do que se vê ou ouve. O Cavaleiro Andante ficou sem perceber se a liberdade celebrada naquele dia incluiu o direito de dizer coisas incómodas ou apenas o dever de as ouvir quando vêm com determinado carimbo ideológico. No fim, Abril voltou a cumprir a sua função: cada um disse o que quis, cada um assobiou como pôde, e a democracia saiu da sala um bocadinho rouca.

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