A ver passar as intempéries...

Em Dezembro de 2022 a região de Arruda dos Vinhos, à semelhança de Vila Franca de Xira, foi seriamente afectada por uma vaga de mau tempo que causou milhões de euros em prejuízos. Quatro anos depois Arruda dos Vinhos lá conseguiu lançar o concurso público para poder reconstruir a ponte sobre o rio Grande da Pipa, agora que as verbas do Estado foram entregues. Este é um mau sinal: se só agora começou a chegar o dinheiro para reparar estragos de 2022, significa que só lá para 2030 chegará o dinheiro para reparar os estragos das intempéries deste ano?.