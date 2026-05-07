Ministro veio a Abrantes, viu os problemas e fugiu às perguntas

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, veio a Abrantes cumprir mais uma daquelas visitas de médico que o Terreiro do Paço receita aos territórios esquecidos: chega, sorri, ouve meia dúzia de queixas, tira a fotografia da praxe e segue viagem antes que alguém lhe peça uma resposta em condições. O problema é que por cá há gente que vive, trabalha, paga impostos, sustenta empresas e contribui para a economia do país sem ter a sorte de morar à sombra dos gabinetes ministeriais. Essa gente queria saber o que vai acontecer à EN2, às estações ferroviárias de Alferrarede, Tramagal e São Miguel do Rio Torto, e ao eternamente prometido IC9, bem como a nova travessia sobre o Tejo ou as acessibilidades ao Relvão. Mas o ministro não respondeu às perguntas dos jornalistas. Talvez por falta de tempo ou…por falta de respostas.