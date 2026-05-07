uma parceria com o Jornal Expresso
07/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-05-2026 18:00

O Guiness Book que ponha os olhos nisto!

O Guiness Book que ponha os olhos nisto!
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os trabalhadores da Nobre, em Rio Maior, cumpriram no dia 4 de Maio a 29ª greve desde 2023, desta vez estrategicamente encaixada numa segunda-feira a seguir a um fim-de-semana alargado.

Os trabalhadores da Nobre, em Rio Maior, cumpriram no dia 4 de Maio a 29ª greve desde 2023, desta vez estrategicamente encaixada numa segunda-feira a seguir a um fim-de-semana alargado. Um número que garante uma média de quase uma greve por mês nos últimos três anos. Haja alguém que comunique a façanha ao Guiness Book of World Records, porque o feito merece ser gravado a letras de ouro. Já quanto ao aumento dos salários, parece uma conquista mais difícil de alcançar. Vamos ver mais quantas greves serão necessárias até que um dos lados se farte de tanta luta….

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região