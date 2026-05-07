O Guiness Book que ponha os olhos nisto!

Os trabalhadores da Nobre, em Rio Maior, cumpriram no dia 4 de Maio a 29ª greve desde 2023, desta vez estrategicamente encaixada numa segunda-feira a seguir a um fim-de-semana alargado. Um número que garante uma média de quase uma greve por mês nos últimos três anos. Haja alguém que comunique a façanha ao Guiness Book of World Records, porque o feito merece ser gravado a letras de ouro. Já quanto ao aumento dos salários, parece uma conquista mais difícil de alcançar. Vamos ver mais quantas greves serão necessárias até que um dos lados se farte de tanta luta….