Selva urbana

Algumas zonas da Póvoa de Santa Iria são, por esta altura, um autêntico matagal. As ervas dão pela cintura e nem os cães devem querer fazer as necessidades naquelas zonas de tão densas que estão. Mas nem tudo é mau. Com o aumento do preço dos combustíveis, os moradores em vez de irem passear para longe em busca de outras vistas e paisagens naturais, podem consolar-se com um safari pela savana que lhes nasceu à porta....