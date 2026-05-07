Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-05-2026 07:00
Selva urbana
- foto DR
Algumas zonas da Póvoa de Santa Iria são, por esta altura, um autêntico matagal.
Algumas zonas da Póvoa de Santa Iria são, por esta altura, um autêntico matagal. As ervas dão pela cintura e nem os cães devem querer fazer as necessidades naquelas zonas de tão densas que estão. Mas nem tudo é mau. Com o aumento do preço dos combustíveis, os moradores em vez de irem passear para longe em busca de outras vistas e paisagens naturais, podem consolar-se com um safari pela savana que lhes nasceu à porta....
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