Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-05-2026 19:00
Chamusca paga a factura do abandono da IP
- foto DR
A Chamusca voltou a ficar parada, desta vez atrás de uma máquina agrícola.
A Chamusca voltou a ficar parada, desta vez atrás de uma máquina agrícola. A EN118 atravessa o coração da terra, onde passam ligeiros, pesados, tractores, moradores, comerciantes e, já agora, a paciência de quem já ouviu demasiadas promessas da Infraestruturas de Portugal. O problema não é a máquina agrícola. O problema é uma estrada nacional transformada em funil, remendada com tapa buracos. Há crateras no piso, há desgaste, há perigo e há uma opacidade que cheira a abandono institucional. A IP é grande no nome, pesada na burocracia e leve na resposta. Prometer é fácil. Difícil, pelos vistos, é fazer.
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