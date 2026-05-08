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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-05-2026 10:00

Jogar pelo seguro

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- foto O MIRANTE
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A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao edifício do antigo Governo Civil, onde agora está instalado o Comando Territorial da GNR.

A Assembleia Municipal de Santarém voltou ao edifício do antigo Governo Civil, onde agora está instalado o Comando Territorial da GNR, e a entrada no edifício, de todos os que queriam participar ou assistir aos trabalhos, foi controlada por militares da GNR. Uma medida que se compreende, dado tratar-se de instalações de uma força de segurança, e que faz com que a Assembleia Municipal de Santarém passe, provavelmente, a ser a mais segura e bem protegida do país. Um autêntico luxo nos tempos que correm, em que tanto se fala de segurança, mesmo quando não há razão para alarme....

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