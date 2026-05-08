Não é degradação é enquadramento medieval!

Para quem andava intrigado porque é a fachada do edifício contíguo ao Convento de S. Francisco, da Câmara de Santarém, está por pintar há tantos anos que já merece entrar no livro dos recordes.

Para quem andava intrigado porque é a fachada do edifício contíguo ao Convento de S. Francisco, da Câmara de Santarém, está por pintar há tantos anos que já merece entrar no livro dos recordes, percebeu-se agora que a degradação exterior do imóvel foi uma decisão estratégica. É que alguém pensou com visão antecipada que a falta de pintura se enquadrava melhor no cenário da feira medieval Cortes e Lendas. E não é que a fachada parece mesmo medieval e poupou-se dinheiro a fazer um cenário condicente.