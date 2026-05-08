Vereadores da Chamusca confundem assembleia com recreio

Na última Assembleia Municipal da Chamusca houve um momento digno de registo, daqueles que dizem muito sobre a política local. Enquanto o presidente Nuno Mira respondia a uma eleita, dois vereadores da oposição, Rui Martinho e João Santos, surgiam na fotografia em animada cavaqueira, com sorrisos pelo meio, como se a sessão decorresse num café e não num salão nobre onde já se sentaram figuras históricas da política do concelho. Há um ditado que diz que quando um burro fala os outros baixam as orelhas, mas não sei se é o mais adequando para esta situação. Talvez o deputado para quem o presidente falava tenha um ditado popular mais ajustado, uma vez que os dois vereadores pelos vistos estavam a contar anedotas um ao outro em vez de estarem atentos ao trabalho.