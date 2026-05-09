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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-05-2026 07:00

Anda tudo aos papéis!

Anda tudo aos papéis!
- foto O MIRANTE
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Desde a tomada de posse, após as autárquicas, que as Assembleias de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa têm sido verdadeiras telenovelas.

Desde a tomada de posse, após as autárquicas, que as Assembleias de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa têm sido verdadeiras telenovelas. O enredo tem direito a tudo: actores que entram e saem de cena, confusão, arrufos e desentendimentos. Como ninguém parece saber o que anda a fazer, ou pelo menos como fazer, mal começam as reuniões surgem pedidos de “cinco minutos de pausa” e depois “só mais cinco minutos” para decidir como agir. Anda tudo aos papéis e, no final, quem vai pagar a factura são os fregueses, que já estão fartos de telenovelas e querem o espaço público limpo, arranjado e os problemas resolvidos.

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