Desde a tomada de posse, após as autárquicas, que as Assembleias de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa têm sido verdadeiras telenovelas. O enredo tem direito a tudo: actores que entram e saem de cena, confusão, arrufos e desentendimentos. Como ninguém parece saber o que anda a fazer, ou pelo menos como fazer, mal começam as reuniões surgem pedidos de “cinco minutos de pausa” e depois “só mais cinco minutos” para decidir como agir. Anda tudo aos papéis e, no final, quem vai pagar a factura são os fregueses, que já estão fartos de telenovelas e querem o espaço público limpo, arranjado e os problemas resolvidos.