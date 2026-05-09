Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-05-2026 10:00
Falta de civismo à porta do Jardim da Liberdade em Santarém
- foto DR
A falta de civismo de alguns condutores volta a fazer-se notar junto ao Jardim da Liberdade, em Santarém, onde são frequentes os estacionamentos abusivos e o desrespeito pela sinalização existente.
A falta de civismo de alguns condutores volta a fazer-se notar junto ao Jardim da Liberdade, em Santarém, onde são frequentes os estacionamentos abusivos e o desrespeito pela sinalização existente. Apesar de existirem dois parques de estacionamento a poucos metros, um subterrâneo e outro à superfície, há quem insista em deixar as viaturas em locais indevidos, dificultando a circulação, criando constrangimentos para peões e prejudicando a imagem de uma das zonas mais centrais da cidade. Santarém merece melhor do que carros mal estacionados à porta de um dos seus jardins mais emblemáticos.
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