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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-05-2026 21:00

A Chamusca no meio da lama

A Chamusca no meio da lama
- foto DR
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O Cavaleiro Andante voltou a passar pela Chamusca e a sua estrada principal continua a servir de tapete a camiões carregados de resíduos.

O Cavaleiro Andante voltou a passar pela Chamusca e a sua estrada principal continua a servir de tapete a camiões carregados de resíduos. Fica a lama no asfalto, o cheiro no ar e a paciência dos moradores a esgotar. Há mais de vinte anos que se fala no problema, com muitas promessas pelo meio. O Eco Parque foi vendido como solução moderna, mas não para quem vive por perto. A Chamusca vai ficando com a lama…e os responsáveis com a conversa.

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