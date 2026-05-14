A Chamusca no meio da lama

O Cavaleiro Andante voltou a passar pela Chamusca e a sua estrada principal continua a servir de tapete a camiões carregados de resíduos. Fica a lama no asfalto, o cheiro no ar e a paciência dos moradores a esgotar. Há mais de vinte anos que se fala no problema, com muitas promessas pelo meio. O Eco Parque foi vendido como solução moderna, mas não para quem vive por perto. A Chamusca vai ficando com a lama…e os responsáveis com a conversa.