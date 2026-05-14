Atrasado político
Paulo Queimado fez três mandatos como presidente da Câmara da Chamusca e como já não podia candidatar-se inventou um movimento político para não sair de cena.
Paulo Queimado fez três mandatos como presidente da Câmara da Chamusca e como já não podia candidatar-se inventou um movimento político para não sair de cena. Nas últimas eleições teve 300 votos de um eleitorado que já lhe tinha dado três mandatos de liderança do executivo municipal. Teve uma rejeição popular ao nível de um candidato desconhecido e ignorado. O atrasado político mesmo assim teve direito a um lugar na assembleia municipal e não o cedeu a outro. Tem feito figura de urso e ninguém lhe dá tréguas. Na última assembleia, tal como O MIRANTE noticiou, saiu com 100 kg às costas depois de ser obrigado a ouvir aquilo que enquanto governou a autarquia fingia não ouvir. Os leitores mais críticos desta página vão dizer aos seus botões: “Tão atrasado é ele como quem ainda lhe dá palco”. O problema do Cavaleiro Andante é a coerência: vamos deixar empobrecer o debate político com o Paulo Queimado a continuar a fazer figura de atrasado civilizacional?.