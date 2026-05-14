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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-05-2026 07:00

O Tollan das Caneiras

O Tollan das Caneiras
- foto DR
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Os leitores menos jovens devem recordar-se do Tollan, navio que esteve encalhado durante alguns anos, de barriga para o ar, junto ao Terreiro do Paço, em Lisboa.

Os leitores menos jovens devem recordar-se do Tollan, navio que esteve encalhado durante alguns anos, de barriga para o ar, junto ao Terreiro do Paço, em Lisboa. A embarcação tornou-se objecto de romaria e até serviu de inspiração para o nome de cafés e restaurantes. Junto à aldeia avieira das Caneiras, nos arredores de Santarém, existe há décadas uma réplica do Tollan, em forma de antigo batelão afundado, com parte do casco à vista, que representa também um risco para a navegação. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ‘dona’ daquele território onde supostamente não se pode construir, tem-se fingido de morta ao longo destes anos, provavelmente esperando que alguma cheia leve os destroços água abaixo. Até agora não teve sorte e o melhor mesmo é transformar aquele património em atracção turística e monumento à inércia das chamadas entidades competentes….

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